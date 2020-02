Ciepłą zimę odczujemy wkrótce w portfelach

- Biorąc pod uwagę, to co się w ostatnim roku działo w Polsce, jeśli chodzi o poziomy wód i katastrofalnie niski stan wody na Wiśle, czyli 33 cm, musimy naprawdę przygotować się pod kątem suszy - mówił minister Gróbarczyk w Radiu Plus. Dodał, że Polska tylko w 6,5 proc. retencjonuje wodę, która przepływa przez nasz kraj.

Zagrożenie dostrzegł nawet minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. - Jeśli taka sytuacja się utrzyma, to możemy mieć najsilniejszą suszę w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat – ostrzegł kilka dni temu minister na antenie Radia Plus.

Sucha i ciepła zima (ostatnie opady niewiele zmieniły) doprowadziła do tego, że w styczniu na sporym obszarze Polski mieliśmy do czynienia z suszą - alarmuje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Jeśli taka sytuacja się utrzyma i nadal nie będzie obfitych opadów, to rośliny na polach wiosną będą wzrastały już w warunkach suszy.

- Oczywiście to wszystko zależy od regionu - w tej chwili przewiduje się, że mocno narażone na dużą suszę są m.in. Kujawy, gdzie opadów jest dość mało, mniej niż na południu. Ale obecne długoterminowe prognozy mówią też, że sucho będzie też właśnie na południu Polski. Tam przewidywane są opady o 10-20 proc. mniejsze, niż zazwyczaj - dodaje.

Zapytaliśmy eksperta, co sądzi o ostrzeżeniu ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. - Stuprocentowej pewności nie ma, ale faktycznie wiele wskazuje na to, że w tym roku mogą mieć miejsce bardzo poważne susze - mówi Piotr Żurowski, rzecznik prasowy Skywarn Polska.

Szef resortu dodał, że jeżeli sprawdzą się obecne przewidywania, to czeka nas bardzo trudna wiosna, a w konsekwencji w Polsce może mieć miejsce najpotężniejsza susza na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat.

Zdaniem Edyty Kochlewskiej, z dlahandlu.pl przewidywana susza z pewności wpłynie na ceny produktów spożywczych, ale nie koniecznie wszystkich.

- Na przykład chleb robi się z mąki z ubiegłego roku, co oznacza, że tegoroczne zbiory zbóż nie powinny mieć wpływu na cenę pieczywa. To jednak nie oznacza, że producenci chleba nie wykorzystają tendencji do podnoszenia cen. Podobna sytuacja jest z cukrem, który również produkowany jest z ubiegłorocznych zbiorów buraka cukrowego – wyjaśnia Edyta Kochlewska.

Ekspertka z dlahandlu.pl zauważa, że susza największy wpływ może mieć na ceny warzyw i owoców. - Mówienie o tym jak bardzo ceny poszybują w górę to jednak wróżenie z fusów. Składa się na to wiele innych czynników poza brakiem wody - tłumaczy Edyta Kochlewska.

Specjalistka podaje jako przykład ubiegłorocznej ceny pietruszki, która osiągała ok. 20 zł za kilogram. - Takie stawki mogły skusić wielu rolników do zasiania na ten rok pietruszki. Jeśli będzie jej dużo na rynku, to nawet mimo niesprzyjających warunków pogodowych ceny tego warzywa mogą być niskie – mówi Edyta Kochlewska.