Chuck Norris ma już 80 lat. Wielką popularność przyniósł mu serial "Strażnik Teksasu" i... memy. Przypominamy te najzabawniejsze!

Carlos Ray Norris, bo tak nazywa się naprawdę aktor, jest pół krwi Indianinem. Jak czytamy w jego biografii na Filmwebie, jego matka była Irlandką, a ojciec pochodził z plemienia Cherokee. Po ukończeniu edukacji Norris wstąpił do amerykańskiego wojska i na trzy lata został wysłany do Korei, gdzie właśnie toczyła się wojna. Tam po raz pierwszy zetknął się ze wschodnimi sztukami walki i rozpoczął szkolenie w judo i karate. Chuck okazał się pojętnym uczniem i w bardzo szybkim czasie stał się posiadaczem czarnego pasa.

W Polsce Chuck Norris jest znany głównie z serialu "Strażnik Teksasu" i oczywiście z tysięcy memów, których wysyp pojawił się już po zakończeniu kultowego serialu. Dlaczego akurat o tym aktorze? Możliwe, że właśnie z powodu jego niezłomności, honorowej postawy i wspaniałym umiejętnościom w sztukach walki. Tego typu archetypiczny bohaterzy często zostają wyniesieni przez publiczność. W przypadku Norrisa było coś jeszcze - ten szczególny błysk w oku i poczucie humoru, którymi obdarzył głównego bohatera "Strażnika Teksasu". Memy o Norrisie to efekt niezwykłej popularności serwisów społecznościowych i cyfryzacji współczesnego świata. Bez internetu i rozwoju komunikacji cyfrowej zjawisko to nie przybrałoby nigdy takich rozmiarów. Memogenny aktor stał się światowym fenomenem.

Po powrocie do Stanów porzucił wojsko i otworzył sieć szkół, w której uczył wschodnich sztuk walk. W 1968 roku po raz pierwszy zdobył tytuł Mistrza Karate wagi średniej i dzierżył go nieprzerwanie przez siedem kolejnych lat. Za namową Steve'a McQueena, jednego ze swoich uczniów, Norris zdecydował się na rozpoczęcie kariery filmowej. W 1969 roku zadebiutował przed kamerami małą rólką w erotycznym obrazie "The Wrecking Crew". Prawdziwą szansę otrzymał jednak dopiero 3 lata później, kiedy zaproponowano mu zagranie u boku samego Bruce'a Lee w filmie "Powrót smoka", czytamy na filmwebie. Aktor zagrał w wielu filmach klasy B, ale sympatię światowej publiczności zyskał dzięki roli Cordella Walkera w "Strażniku Teksasu". W ubiegłym roku Norris oświadczył, że porzuca kino, aby poświęcić się walce z rzadką chorobą żony.