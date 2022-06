Chocz/Gołuchów. „odLOTTOwa jazda 2022”. Fundacja Pomocy Dzieciom Humana i OSP Kuchary walczą o zwycięstwo. Każdy może pomóc!

„odLOTTOwa jazda 2021”. Fundacja Pomocy Dzieciom Humana i OSP Kuchary walczą o zwycięstwo

Program „odLOTTOwa jazda” to autorski program Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. Jego ideą jest promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego. Do akcji może bowiem dołączyć każdy, kto ukończył 16. rok życia! Wystarczy pobrać aplikację, wsiąść na rower i pokonywać kolejne kilometry na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu. W tegorocznej edycji w drugim etapie mamy dwóch przedstawicieli: Fundację Pomocy Dzieciom Humana z projektem „Każde pokolenie ma własny czas” oraz OSP Kuchary z projektem „Wyposażenie dla odLOTTOwej OSP Kuchary”.

Zwyciężą te przedsięwzięcia, które zbiorą na swoim koncie najwięcej kilometrów. Fundacja LOTTO nagrodzi trzy pierwsze organizacje, przewidziane są również nagrody dodatkowe dla wyróżniających się projektów, których wartość merytoryczna i znaczenie poruszonego problemu społecznego zostanie wysoko oceniona przez organizatora.