Chocz. Zakończenie roku szkolnego w Zespole Szkół. Ósmoklasiści odebrali świadectwa, podziękowali nauczycielom i pożegnali placówkę

W Zespole Szkół w Choczu jako pierwsi stawili się ósmoklasiści. Uroczystość zorganizowana na świeżym powietrzu rozpoczęła się o 8.00. - Spotykamy się w takim gronie po raz ostatni. Kończy się rok szkolny, tak bardo innych od poprzednich. Przeżyliśmy wspólnie trudny okres kształcenia na odległość, który mimo wszystko pozwolił nam nabyć nowe umiejętności i zyskać nowe doświadczenia. Uczniom gratuluję wyników. Wiążemy z Wami duże nadzieje. Idźcie więc śmiało, z uśmiechem, wysoko uniesionym czołem w życie pokonując nadchodzące próby losu. Dziękuję rodzicom za to, że każdego dnia stanowiliście wsparcie dla swoich dzieci, zwłaszcza w ostatnim czasie, gdy ta droga do wiedzy była trudniejsza. Dziękuję nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, Radzie Rodziców, burmistrzowi – mówiła Alina Banaszak, dyrektor Zespołu Szkół w Choczu.

- To był wyjątkowy rok szkolny. Jego część może początkowo Wam się podobała, bo była prowadzona w sposób zdalny. Wiem, że Wy bardzo lubicie komputery, smartfony i inne tego typu urządzenia, ale coraz częściej wyczuwalne było, że zaczynacie czuć trochę zniechęcenia do tego sprzętu. Dziękuje wszystkim, którzy w tym trudnym czasie pracowali. Naszym absolwentów życzę wszelkiej pomyślności. To jest ta pierwsza szkoła, którą będziecie pamiętali do końca życia. Mam nadzieję, że dobrze się odnajdziecie w nowych placówkach, wśród nowych przyjaciół. Jesteśmy w Was dumni – podkreślał burmistrz gminy Chocz Marian Wielgosik.