Chocz. Wieczór poetycki "Animus - serce moje". Gościem Biblioteki Publicznej Gminy Chocz był aktor i poeta Piotr Pilarski

Poetyckie spotkanie z Animusem w Bibliotece Publicznej Gminy Chocz

24 wiersze z własnego cyklu poetyckiego "Animus - serce moje", który został wydany w tomiku zatytułowanym "Szuflada" zaprezentował w poniedziałkowe popołudnie w Bibliotece Publicznej Gminy Chocz pochodzący ze Stawiszyna poeta i aktor Piotr Pilarski. - Utwory składają się w niezwykłą opowieść o jednostce uduchowionej, głęboko refleksyjnej, wrażliwej na piękno, borykającej się ze złem i bezwzględnością świata zewnętrznego. Obnażanie uczuć, zanurzanie się we własnym wnętrzu to duże wyzwanie, któremu artysta stara się sprostać. W wierszach jest dużo odniesień do kultury, sztuki, literatury i świata sportu. - opowiada Barbara Sobolewska, dyrektorka książnicy. Poezji towarzyszyła ponadczasowa muzyka Fryderyka Chopina. Utworów z Animusem w roli głównej mieli okazję wysłuchać czytelnicy i przyjaciele biblioteki, nauczyciele czy przedstawiciele władz samorządowych.