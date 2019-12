Do zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie, tuż po godzinie 17.00 - Nasi ratownicy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych przystąpili do wygaszenia paleniska. Funkcjonariusze sprawdzili pomieszczenia miernikiem oraz kamerą termowizyjną. Przewód kominowy został stopniowo wygaszony przy użyciu proszku gaśniczego. Działania zakończyły się po ok. dwóch godzinach - relacjonują strażacy z OSP Chocz.