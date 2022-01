Chocz. Pożar przyłącza elektrycznego przy domu jednorodzinnym

Pożar przyłącza elektrycznego

Zgłoszenie o pożarze wpłynęło około 16.40. Strażacy natychmiast ruszyli na miejsce. - Właściciel przed przybyciem służb używając gaśnicy proszkowej stłumił pożar. Ratownicy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Używając kamery termowizyjnej wykluczono zarzewia ognia. Na miejsce przybyli także pracownicy pogotowia energetycznego - relacjonują druhowie z OSP Chocz. To drugie tego rodzaju zdarzenie, do którego w ostatnich dniach doszło na terenie gminy. 1 stycznia kilkanaście minut po godzinie 20 dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie otrzymał zgłoszenie o awarii przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego w miejscowości Brudzewek. Zgłoszenia dokonali sąsiedzi, którzy zauważyli iskrzenie i w trosce o mieszkankę powiadomili służby. Działania strażaków polegały na wykluczeniu możliwości porażenia prądem oraz powstania pożaru, a także na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca działań. Zagrożenie usunęli pracownicy pogotowia energetycznego.