Chocz. Działo się! To była udana, andrzejkowa zabawa

Bal andrzejkowy w Choczu

Bal andrzejkowy organizowany przez Radę Rodziców działającą przy Przedszkolu w Choczu to już tradycja. Imprezę udało się doprowadzić do skutku dzięki zaangażowaniu rodziców, a zwłaszcza prezydium Rady, które tworzą: przewodnicząca Dorota Jakubowska, Daria Karolewska, Karolina Goździaszek i Paulina Płoszaj. - Dziękujemy Oli i Grzegorzowi Sokalskim. Oni również mieli duży wkład w realizację całego przedsięwzięcia - podkreślały zgodnie panie. W tym roku ponad 100 gości bawiło się w Restauracji Piotruś. Polskie i zagraniczne przeboje muzyki rozrywkowej serwował DJ Maciej. Do wygrania w loterii fantowej były cenne nagrody, m.in. żelazko, odkurzacz czy tablet. Tą główną była hulajnoga elektryczna ufundowana przez firmę Sokal Car Serwis Grzegorz Sokalski. Dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz przedszkolaków.