Choccy radni naruszyli ustawę o samorządzie gminnym? Do komisarza wyborczego wpłynęła skarga. - Zarzuty są absurdalne - mówi przewodnicząca

5 marca 2020 r. do biura Rady Miejskiej Gminy Chocz wpłynął list od wojewody wielkopolskiego, wzywający Radę do rozpatrzenia pisma skierowanego do komisarza wyborczego w sprawie mandatów sześciu radnych, poprzez powzięcie stosownych uchwał w zakresie wygaszenia lub odmowy wygaszenia mandatów tychże rajców. Nadawca skargi (została wysłana drogą elektroniczną), którego dane zostały spseudonimizowane, zarzuca radnym naruszenie ustawy o samorządzie gminnym poprzez złamanie zakazu o prowadzeniu działalności gospodarczej na majątku gminnym.

Niektóre zarzuty kierowane w stosunku do radnych są wręcz absurdalne

- mówi Anna Koniewicz-Kruk, przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Chocz. - W kilku przypadkach dotyczyły one działalności radnych w organizacjach będących stowarzyszeniami, radach sołeckich, a przecież przepisy, na które się powoływano dotyczyły prowadzenia działalności gospodarczej na majątku gminnym - mówi.

Jej zdaniem osoba, która skierowała pismo do komisarza wyborczego miała na celu utrudnienie pracy Rady oraz jej dyskredytację. Ponadto wykazała się nieznajomością przepisów lub ich nadinterpretacją. - W pięciu przypadkach zarzuty dotyczyły radnych sprawujących drugą, trzecią, a nawet więcej kadencji - podkreśla. Anna Koniewicz-Kruk również znalazła się na cenzurowanym. Nie po raz pierwszy. Zarzut po raz kolejny dotyczył kierowanego przez nią Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Chockiej "Nasz Dom" (wcześniej organizacja nosiła nazwę - Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Nasz Dom), które zdaniem autora skargi „zarządza i prowadzi działalność na terenie komunalnym” oraz „korzysta z poręczeń finansowych gminy przy programach realizowanych w ramach „Leadera”.