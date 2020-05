"Chlebek dla Antosia". Uczniowie pleszewskiej Jedynki zbierają pieniądze na leczenie swojego młodszego kolegi

Od kilku dni w serwisie zrzutka.pl trwa zbiórka pieniędzy na leczenia Antosia. We wrześniu przedszkolak pleszewskiej Jedynki miał przekroczyć mury szkoły już jako uczeń klasy pierwszej. Niestety, potworna choroba przekreśliła plany i marzenia chłopca. Swojego młodszego kolegę, jak mogą, wspierają uczniowie Zespołu Szkół Publicznych nr 1. Młodzież z klas: 5c, 6d, 7a i 8b w ramach lekcji języka polskiego ćwiczyła redagowanie przepisu kulinarnego. Zwieńczeniem zajęć było pieczeniem chlebków. - A że powstały istne arcydzieła, zrodził się pomysł, by raz jeszcze upiec wyjątkowy chlebek specjalnie dla Antosia - mówi Sylwia Sawada, nauczycielka w pleszewskiej Jedynce. Pieczenie chlebków trwa, dzieci sprzedają je w swoich rodzinach, oczywiście przestrzegając obostrzeń epidemiologicznych, a pieniążki ze sprzedaży przekazują na leczenia Antosia w serwisie zrzutka.pl. - Uczniowie mają nadzieję, że choć troszkę przyczynią się do wyleczenia chłopca. Pragną, aby Antek wyzdrowiał jak najszybciej! Otwierają swoje wielkie już serducha na pomaganie i zapraszają do tego działania wszystkich uczniów: obecnych, przyszłych, ale i tych, którzy edukację w Jedynce już zakończyli - podkreśla Sylwia Sawada.