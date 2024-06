Chiny słodkie i pikantne. Michał Cessanis zabierze pleszewian w niezwykłą podróż do Państwa Środka

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie zaprasza na kolejne ciekawie zapowiadające się spotkanie. Tym razem gościem będzie Michał Cessanis, podróżnik i dziennikarz magazynu National Geographic Traveler. Autor telewizyjnej serii podróżniczej „Do zobaczenia” w Dzień Dobry TVN oraz książek „Opowieści z pięciu stron świata” i „Made in China” zabierze czytelników i sympatyków książnicy na wyjątkową wyprawę do Państwa Środka. Chiny słodkie i pikantne to temat spotkania, które zaplanowano w piątek, 14 czerwca 2024 roku. Początek o 18. Wstęp wolny.