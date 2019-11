Charytatywny Turniej Piłki Nożnej. Zagrali dla dzieci przebywających na poznańskim Oddziale Onkologii, Hematologii i Transplantologii

W ten sposób miłośnicy piłki nożnej wsparli organizowaną po raz czwarty przez Angelikę Woldańską i Piotra Radolińskiego akcję „Świąteczna Paczka”. W turnieju wzięły udział drużyny składające się nie tylko z mieszkańców gminy Chocz czy powiatu pleszewskiego. W sali sportowej Zespołu Szkół pojawili się m.in. goście z Zagórowa. Na parkiecie najlepsi okazali się gracze zespołu Favoritka. Na drugim miejscu Króliczki. A podium uzupełnił FC Lambda Lambda, który w meczu o 3. miejsce pokonał po rzutach karnych Monar Nowolipsk. Mecze sędziował Adrian Popławski. Zawody zorganizował Artur Siwy. Puchary ufundował burmistrz gminy Marian Wielgosik, a wręczał Roman Kaczmarek, prezes klubu Prosna Chocz. - Dziękujemy za słodkie upominki piekarni Jana Matysiaka z Tomic oraz Marcie Vogt-Jabłońskiej i Maciejowi Vogtowi i tym wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji turnieju - podkreślają Angelika i Piotr.

Paczki trafią do dzieci tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Do 1 grudnia do pomysłodawców akcji można dostarczać m.in. nowe artykuły szkolne i higieniczne, gry planszowe i edukacyjne, książki, zabawki, itp.

Wyniki grupy A

FC Darki Budowa - ZKS Zagórów 2:3

FC Lambda Lambda - Catenaccio 7:0

FC Darki Budowa - Monar Nowolipsk 4:4

FC Lambda Lambda - ZKS Zagórów 3:2

Monar Nowolipsk - Catenaccio 1:0

FC Darki Budowa - FC Lambda Lambda 2:4

ZKS Zagórów - Catenaccio 2:0

FC Lambda Lambda - Monar Nowolipsk 5:1

Catenaccio - FC Darki Budowa 0:4

Monar Nowolipsk - ZKS Zagórów 3:2

Tabela:

1. FC Lambda Lambda 4 12 19:5

2. Monar Nowolipsk 4 7 9:11

3. ZKS Zagórów 4 6 9:8

4. FC Darki Budowa 4 4 12:11

5. Catenaccio 4 0 0:14