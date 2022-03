Ceny paliw przyprawiają o zawrót głowy. Ceny paliw na stacjach w powiecie pleszewskim. Ile płacimy za litr benzyny?

Ceny paliw na stacjach w powiecie pleszewskim

Czy jest szansa na zastopowanie wzrostu cen? Od 8 do 10 marca cena baryłki ropy spadła o 16 dolarów. Daje to nadzieję, że w najbliższych dniach sytuacja przynajmniej się unormuje. Przypomnijmy, że wraz z początkiem lutego 2022 roku rząd obniżył podatek VAT na paliwo. Obecnie wynosi on jedynie 8%. Obniżona stawka ma obowiązywać do końca lipca 2022 roku.

Apel PKN Orlen do kierowców

Od 8 marca PKN Orlen wprowadził limity, które obowiązują do odwołania. Dotyczą one pojazdów prywatnych (są różne dla samochodów osobowych i dostawczych), pojazdów firm i przedsiębiorstw (w tym samochodów ciężarowych i osobowych), maszyn rolniczych, maszyn budowlanych, pojazdów leśnictw. Zmieniono również zasady tankowania do kanistrów i innych pojemników zewnętrznych. Polski Koncern Naftowy "Orlen" prosi swoich klientów, aby tankowali paliwo tylko na bieżące potrzeby, co przełoży się na powrót do pełnej dostępności produktów paliwowych na stacjach "Orlenu" - pozwoli to szybko i w pełni odbudować zapasy na wszystkich stacjach.