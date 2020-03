Ceny na stacjach benzynowych lecą w dół. Gdzie najtaniej zatankujesz w powiecie pleszewskim?

Na malejące ceny paliwa wpływ ma kilka czynników. Pierwszy to kryzys związany z koronawirusem. Wirus coraz bardziej odbija się na gospodarce. Ryzyko globalnej recesji sprawia, że zapotrzebowanie na ropę spada. Drugi powód to brak porozumienia między OPEC a Rosją w sprawie ograniczenia wydobycia ropy naftowej. W związku z sytuacją panującą w kraju maksymalne obniżenie cen ogłosił PKN Orlen. Zdaniem przedstawicieli koncernu taki krok umożliwiła taniejąca ropa i działania prowadzące do optymalizacji kosztów produkcji. - Jako firma odpowiedzialna zachęcamy wszystkich do pozostania w domach, jednak zdajemy sobie sprawę, że wiele osób w całej Polsce, w tym służby mundurowe i medyczne, muszą zachować teraz najwyższą mobilność. Uwzględniając utrzymywanie się spadkowej tendencji cen ropy i stabilność pozostałych czynników, planujemy dalej systematycznie obniżać ceny paliw - napisał na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Zdaniem ekspertów trend zniżkowy utrzyma się w najbliższych tygodniach.