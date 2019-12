W Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie odbyły się ogólnopolskie szkolenia dla 38 przedstawicieli jednostek Ochotniczych Hufców Pracy z całego kraju, którzy zajmują się praktyczną nauką zawodu młodzieży. Instruktorzy przez trzy dni zapoznawali się m.in. dokumentacją procesu zawodowego, organizacją warsztatów szkoleniowych czy zagadnieniami technicznymi z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Organizatorem szkoleń w Pleszewie była Komenda Główna OHP, którą pierwszego dnia reprezentowali Monika Mizerska-Froń - Dyrektor Wykonawczy ds. wychowania i współpracy oraz Sławomir Męcina - dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania. Dyrektor wykonawczy już na wstępie zapowiedziała, że w przeszłym roku szkoleń dla kadry OHP będzie więcej, bowiem istnieje taka potrzeba, a Komenda Główna stawia na ustawiczne dokształcanie pracowników. To z kolei przekłada się na lepiej wyedukowaną i przygotowaną do wykonywania zawodu młodzież uczęszczającą do OHP, która wkrótce wejdzie na rynek pracy Z kolei Dyrektor Biura Kształcenia i Wychowania omówił program trzydniowych szkoleń, który zakłada również wizytę w Centrum Kształcenia Praktycznego w Ostrowie Wielkopolskim. To ultranowoczesna placówka, w której odbywają się zajęcia zawodowe, praktyczne i dydaktyczne dla uczniów ostrowskich zespołów szkół zawodowych podlegających pod Powiat Ostrowski. Funkcjonuje w nim 10 nowych pracowni przeznaczonych do kształcenia zawodowego w specjalnościach: obróbki skrawaniem, budowlano-instalacyjna, projektowania i programowania komputerowego, energetyki odnawialnej i mechatroniki, pracownia obróbki ręcznej, szkoleń BHP,chłodnictwa i mechatroniki, elektrotechniki, elektroniki i elektroenergetyki, pojazdówmotocyklowych oraz spawalnicza.Prelegentem pierwszego wykładu dla uczestników był Krystian Piasecki- dyrektor pleszewskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP, które jest gospodarzem szkoleń. Omawiał dokumentację procesu przygotowania zawodowego uczestników OHP (zajęć praktycznych i teoretycznych) oraz zaprezentował funkcjonowanie warsztatów CKiW.