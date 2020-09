Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Pleszewie zbiera nakrętki dla Patryka - absolwenta szkoły

Życie Patryka Marciniaka - młodego mężczyzny, który dopiero rozpoczynał dorosłe życie, zmienił dramatyczny wypadek, do którego doszło 1 stycznia tego roku. Patryk odniósł bardzo poważne obrażenia, przeszedł szereg skomplikowanych operacji i do tej pory nie odzyskał świadomości. Potrzebuje specjalistycznej i niestety kosztownej rehabilitacji.

- Naszego byłego wychowanka spotkała niewyobrażalna tragedia. Z młodego, zdrowego człowieka stał się osobą niepełnosprawną. Dlatego, chcąc mu pomóc, włączyliśmy się do akcji zbierania nakrętek. Liczymy, że znajdą się ludzie dobrej woli, którzy zechcą go wesprzeć. Pomoc ma też przy okazji aspekt ekologiczny. Oddając, a nie wyrzucając nakrętki - przyczyniamy się do ochrony środowiska. - tłumaczy Krystian Piasecki, dyrektor Centrum.

Rodzina Patryka nie poddaje się i cały czas walczy o to, aby dzięki specjalistycznym ćwiczeniom móc przywrócić mu sprawność.