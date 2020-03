Celowniczy ckm w 70 Pułku Piechoty Walenty Różański na archiwalnych zdjęciach

WALENTY RÓŻAŃSKI urodził się 2.II.1914 r. w Kaliszu. Rodzice: Walenty i Michalina.

Walenty Rożański odbył służbę wojskową w 70 Pułku Piechoty w Pleszewie w okresie IV 1937 - IX 1938. Kat. wojskowa - I, rodzaj broni - piechota, stopień - szeregowiec, specjalność - obsługa ckm i km plot., funkcja - celowniczy. Służył najpierw w 1 komp. karabinów maszynowych (I bat.) 70 PP, a następnie w 3 komp. km (III bat.).

Zmobilizowany tuż przed wojną, 24 sierpnia 1939 r. - ponownie przydział do 3 komp. km 70 PP. Walczył w bitwie nad Bzurą. Po rozbiciu pułku przedzierał się przez Puszczę Kampinoską do Warszawy, przypuszczalnie w grupie żołnierzy, zebranych przez d-cę II bat. 70 PP mjr. Władysława Legutko. W nocy 22/23.IX.1939 r. szer. W. Różański razem z kolegą przepłynął wpław Wisłę i dotarł do oblężonej stolicy. Podczas przeprawy został ranny w prawą nogę. Brał udział w obronie Warszawy aż do jej kapitulacji 28.IX.1939 roku. Jako szeregowiec zwolniony z niewoli. Zmarł w 1989 roku.

Opracował Tomasz Wojtala