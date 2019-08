Burza w Tatrach. Są ofiary śmiertelne. Wśród rannych są mieszkańcy naszego regionu

Do chwili obecnej wiemy o 5 ofiarach śmiertelnych burzy. Cztery przypadki śmiertelne miały miejsce po stronie Polskiej a jeden na Słowacji. Poszkodowani byli transportowani z gór do szpitali w Zakopanem, Limanowej, Nowym Targu i Krakowie.

Premier Mateusz Morawiecki przyleciał wczoraj do Zakopanego policyjnym śmigłowcem Black Hawk by - jak stwierdził - osobiście sprawdzić jak prowadzona jest akcja ratunkowa po tragicznej burzy w Tatrach, na skutek której ucierpiało około 150 osób. Główne obrażenia rannych osób to poparzenia, ale także urazy głowy i problemy kardiologiczne.

Tragedia ostrowian na wakacjach...

Wśród rannych są mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego. To członkowie jednej rodziny: ojciec, dwie córki i zięć. Przebywają w szpitalach w Zakopanem, Nowym Targu i Krakowie. Stan kobiet jest ciężki. Rokowania jednej z kobiet są bardzo niepewne, to matka małych dzieci, z którymi babcia została na dole.