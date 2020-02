Burmistrz Pleszewa spotkał się z działkowcami

Spotkanie odbyło się w poniedziałek, w pleszewskim ratuszu. - Burmistrz zaprosił wszystkich prezesów dwunastu Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Corocznie działkowcy spotykają się z włodarzem Pleszewa, by podsumować miniony rok i zaplanować kolejne działania. Przede wszystkim jest to jednak okazja do omówienia i rozwiązana bieżących problemów ROD - informuje Anna Bogacz, rzecznik prasowy ratusza.