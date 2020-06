Broniszewice. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci "Promyk" pozyskało dofinansowanie na realizację projektu matematycznego

Dofinansowanie otrzymało tylko 20% złożonych wniosków. Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci "Promyk" w Broniszewicach będzie realizowało projekt matematyczny "Na bank o tym nie wiedziałeś". Dla organizacji kierowanej przez Ewę Witczak to druga dotacja z rzędu. - Dzięki temu po raz kolejny możemy zorganizować dla młodzieży zagadki matematyczne i konkursy z nagrodami - mówi zadowolona prezes.

Program grantowy mPotęga ma na celu zachęcenie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do kreatywności. - Liczymy, że to odczaruje dzieciom i młodzieży matematykę i zachęci do zgłębiania tej nauki - podkreślają organizatorzy przedsięwzięcia.