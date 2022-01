Broniszewice. Dom Chłopaków. Prawdziwa rzeka miłości i dobra płynie do Domu Chłopaków w Broniszewicach przez cały rok!!

Wszystko zaczęło się dokładnie 4 lata temu. 4 stycznia 2018 roku siostrom zakonnym z Broniszewic udało się zebrać 5 milionów złotych na budowę Domu Chłopaków w Broniszewicach. Później ruszyła prawdziwa lawina dobra i miłości. Okazuje się, że hojność przyjaciół Domu Chłopaków nie zna granic. Nikt przecież nie marzył o tym, że cztery lata od tego pamiętnego wydarzenia stanie drugi Dom Chłopaków, a fala dobra nie będzie wcale maleć. -

Codziennie patrzymy na ten Dom i wiemy, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli się Go kocha to przysyła ludzi, którzy nam we wszystkim pomogą. Dziękujemy, że jesteście z nami do dzisiaj - podkreślają siostry Dominikanki