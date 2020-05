Branża rozrywkowa - jak funkcjonuje w czasie epidemii?

O tym, jak funkcjonuje branża rozrywkowa w czasie epidemii rozmawiamy z Kamilem Bachorzem - współzałożycielem agencji koncertowej BJ Enterteiment.

Jak agencja koncertowa radzi sobie w dobie koronawirusa? Czy organizujecie eventy np. w sieci?

Kamil Bachorz: Jest to trudny temat. Obecnie nie robimy nic. Nie organizujemy żadnych eventów w sieci. Jednak planujemy rzeczy na przyszłość. Mamy już zaplanowane pięć koncertów. Jednak na razie nie wiemy czy one dojdą do skutku. Wszystko zależy od sytuacji epidemiologicznej w kraju. W ostatnim czasie uruchomiliśmy naszą stronę internetową www.bjentertainment.pl

Co z koncertami artystów, które były już zaplanowane? Czy ich przełożenie wiązało się z wieloma trudnościami, czy raczej artyści byli otwarci na ,,dogadanie się”?

Kamil Bachorz: Koncerty przełożyliśmy na inne terminy. Koncert Anny Wyszkoni zaplanowany jest na 27 września, O.S.T.R na 11 października, a na 7 listopada szykujemy wielką niespodziankę. Jednak tak jak mówiłem wcześniej - nie wiadomo czy dojdzie to wszystko do skutku. O zmianach na pewno będziemy informowali. Jeśli chodzi o artystów to nie było problemów i chcieli się z nami dogadać. Z managerem Anny Wyszkoni - Maciejem Durczakiem już na początku wprowadzenia zakazów ustaliliśmy nowe terminy (robimy także koncert w Kępnie). Dlatego trzeba podziękować też artystom, że bez żadnych problemów przenieśli koncerty na nowe daty.