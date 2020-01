Będzie chodnik przy ulicy Szkolnej w Dobrzycy? O zrealizowanie inwestycji apeluje radna Lidia Parysek.

- Nie ma tam właściwego pobocza, ani chodnika, co zagraża bezpieczeństwu dzieci chodzącym do szkoły - podkreśla przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. - Dodatkowo w tej okolicy powstaje targowisko, co zwiększy ruch na tym odcinku - dodaje. Co na to burmistrz Jarosław Pietrzak? - Inwestycja została uwzględniona w budżecie na 2020 r. - mówi gospodarz gminy. Na budowę chodnika przy ulicy Szkolnej zabezpieczono 40 tys. zł.



