Boże Ciało w Kuczkowie z tradycyjną procesją [ZDJĘCIA]

Procesja Bożego Ciała inna niż zwykle

Co roku w Boże Ciało, wierni wychodzili na ulice miast i wsi – by pokazać swoje przywiązanie, swoją miłość do Chrystusa. W tym roku było inaczej. Procesja w parafii pw. Św. Floriana w Pleszewie odbyła się wokół kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej