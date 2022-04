Bogusław Wołoszański Pleszew. Historyczna podróż z Bogusławem Wołoszańskim. Tłumy na spotkaniu z dziennikarzem Piotr Fehler

To było długo wyczekiwane przez mieszkańców spotkanie. Gościem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pleszew w gościnnych murach Zajezdni Kultury był Bogusław Wołoszański - dziennikarz, popularyzator historii, autor wielu książek o tematyce historycznej, pomysłodawca oraz autor niezwykle popularnych programów „Sensacje XX wieku” oraz „Tajna historii XX wieku”. Widzowie wspólnie z Bogusławem Wołoszańskim wybrali się w podróż do przeszłości i odkrywali jej tajemnice. Nie zabrakło również odniesień do teraźniejszości i wojny na Ukrainie.