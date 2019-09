„Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”. Strażacy z Józefowa służą już 60 lat. W sobotnie popołudnie druhowie świętowali wyjątkowy jubileusz

Jubileusz to doskonała okazja do nagród i odnaczeń indywidualnych. Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa otrzymał Przemysław Szczap. Srebrny powędrował na pierś Marka Cierzniaka. Brązowym został wyróżniony Łukasz Szczap. Odznaką Strażak Wzorowy uhonorowano Pawła Reślińskiego.

Aktualnie OSP liczy 40 członków, w tym 10 kobiet, 2 członków honorowych i 3 wspierających. Wiceprezesem jest Ireneusz Doborowolski. Funkcję naczelnika sprawuje Marek Cierzniak, za finanse odpowiada Izydor Reśliński. Z roli sekretarza wywiązuje się Arleta Reślińska, a gospodarza Sławomir Reśliński. Wreszcie prezesem jednostki jest Łukasz Szczap i to właśnie on odebrał Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, który OSP Józefów nadało Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Puchary i podziękowania otrzymali najstarsi druhowie, a więc: Wacław Szczap, Józef Moździerz, Stanisław Łuczak, Izydor Reśliński i Stanisław Staniewski.

Odznaczenia wręczali: prezes Zarządu Powiatowego OSP Zbigniew Serbiak, burmistrz gminy Chocz Marian Wielgosik i prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego OSP Jan Woldański, który prowadził część oficjalną. Dowódcą uroczystości był Piotr Woldański. Historię jednostki przypomniała druhna Anna Radłowska.

Podczas jubileuszu odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową usytuowaną na obelisku. Krótkie nabożeństwo odprawił o. Medard, proboszcz chockiej parafii. Nie zabrakło życzeń i gratulacji. - To idealny moment, żeby podziękować wam za wierną służbę. Dziękuję wam za wszelką pomoc, jakiej udzielacie naszym mieszkańcom. Dziękuję za wsparcie przy organizacji imprez gminnych. Zawsze mogłem na was liczyć - podkreślał Marian Wielgosik. Burmistrz nawiązał również do niedawnego remontu świetlicy OSP Józefów. - Pierwotnie miała być tylko wymiana instalacji elektrycznej, a udało się przeprowadzić także pełną termomodernizację wraz z remontem wnętrza i powstaniem siłowni zewnętrznej. To również wasza zasługa. Niejednokrotnie przyjmowałem delegację strażaków. Przypominaliście mi, że niedługo jubileusz i dobrze byłoby zmienić ten obiekt na ładniejszy, bardziej funkcjonalny i to się udało - dodawał.