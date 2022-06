Blokujemy Orlen. Ogólnopolska blokada Orlenu. "Zepsute" samochody zablokują stacje Orlenu w Pleszewie?

Ceny paliw są wysokie, o czym wszyscy wiemy. Niektórzy rezygnują z jeżdżenia, inni płacą i płaczą, a jeszcze inni postanowili przejść do aktywnych działań. Pierwszy protest odbył się w Bielsku-Białej, polegał na zablokowaniu wjazdu na stację pod pretekstem awarii samochodu. Protest o chwytliwej nazwie Blokujemy Orlen odbędzie się już w sobotę, 11 czerwca.

Organizatorzy jasno wyjaśniają, dlaczego zamierzają zablokować stacje benzynowe.

- Nie podoba nam się polityka Orlenu, który mimo kursu dolara i cen za baryłkę ropy śrubuje ceny na polskim rynku paliw. Nie jesteśmy również zadowoleni z tego jak rząd (nie)radzi sobie z tym problemem, a wręcz zamiata go pod dywan i mydli ludziom oczy jakoby nie był odpowiedzialny za obecną sytuację - wyjaśniają organizatorzy akcji Blokujemy Orlen. - Kierowcy, którzy chcą zamanifestować swoje niezadowolenie ze sztucznie wywindowanych cel paliw mogą to zrobić poprzez uczestnictwo w akcji "Blokujemy Orlen", która będzie miała miejsce (pierwsza "edycja") w dniu 11/06/2022 od godziny 16:00 do 18:00 - dodają.