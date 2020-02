Bloki na Grunwaldzkiej rosną. Czy wszystko idzie zgodnie z planem?

Prace budowlane przy ulicy Grunwaldzkiej przebiegają zgodnie z harmonogramem i pierwsi najemcy będą mieli szansę otrzymać klucze do swojego wymarzonego mieszkania już pod koniec 2020 roku. - Najprawdopodobniej będzie to przełom listopada i grudnia - informuje Monika Falk - Filipowicz, prezes pleszewskiej spółdzielni.

Prezes spółdzielni ocenia realizację projektu na 70 procent. Zakończono pracę nad parkingiem podziemnym. Na parterze w budynku A (od ulicy Grunwaldzkiej) montowane są okna oraz nakładane tynki wewnętrzne. Efekty są widoczne również przy budowie budynku B (bliżej al. Wojska Polskiego), gdzie obecnie wznoszona jest 3 kondygnacja.

- Pogoda nam sprzyja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do końca września budynki zostaną ukończone. Wówczas pozostaną nam sprawy związane z odbiorem - zaznacza Monika Falk - Filipowicz. Do końca marca planuje się zamknięcie budynku A, a do końca kwietnia budynku B. - Następnie czekają nas prace wykończeniowe wewnątrz - dodaje Anna Konieczna, zastępca prezesa SMLW w Pleszewie.