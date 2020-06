Blisko dwa miliony z nas rozliczyło podatek drogą elektroniczną. Wielkopolska w czołówce województw

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie elektronicznymi formami rozliczenia PIT. Nowe rozwiązania takie jak usługa Twój e-PIT sprawiają, że rozliczanie podatków jest prostsze i zajmuje mniej czasu. Jak wskazują wstępne dane z tegorocznej akcji rozliczeń PIT, również i tym razem padł nowy rekord – z 20,9 mln wszystkich złożonych deklaracji PIT aż 18,3 mln to zeznania elektroniczne.

Na decyzje podatników o wyborze elektronicznej formy rozliczenia wpływ miała w tym roku z pewnością szczególna sytuacja i ograniczenia związane z epidemią. Z drugiej strony, zainteresowanie e-deklaracjami wzrasta regularnie z roku na rok już od dłuższego czasu. W ten trend wpisuje się również usługa Twój e-PIT: w drugim roku jej funkcjonowania przesłano w niej ok. 8,7 mln deklaracji. To niemal połowa wszystkich elektronicznych rozliczeń za 2019 rok. Najwięcej deklaracji w usłudze Twój e-PIT złożono w województwie mazowieckim – ok. 1,5 mln, Wielkopolska jest natomiast na 3 miejscu z ponad 833 tys. złożonych e-PIT-ów. Deklaracje przesłane w usłudze Twój e-PIT stanowiły 45% wszystkich zeznań złożonych przez Wielkopolan drogą elektroniczną.