Blisko 570 tys. zł będzie kosztować przebudowa drogi gminnej nr 621535P w miejscowości Nowa Kaźmierka. Na kolejną drogę ogłoszono przetarg

Modernizacji podlega odcinek liczący 827 metrów. W całości zostanie on pokryty asfaltem. Zakres zadania obejmuje również m.in. odmulenie i odtworzenie rowów, wykonanie dojazdów. Został już rozstrzygnięty przetarg na realizację inwestycji. Do konkursu zgłosiło się 5 firm. Rozpiętość cenowa była dość duża, bo sięgała blisko 130 tys. zł. Władze gminy wyceniły przebudowę na ponad 670 tys. zł, ale kaliskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego przysłało znacznie korzystniejszą ofertę i to właśnie ta firma przeprowadzi remont.

- Na razie rozstrzygnęliśmy przetarg na odcinek biegnący w prawą stronę od działki gminnej. Pozostał nam jeszcze drugi - mówi burmistrz Marian Wielgosik. Na oba chocki samorząd pozyskał dofinansowanie z urzędu marszałkowskiego w ramach przebudowy dróg dojazdowych do pól. W pierwszym przypadku sprawa jest prosta, bo dotacja wynosi 90%, w drugim bardziej skomplikowana, bo gmina z własnego budżetu będzie musiała pokryć 50% kosztów. M.in. dlatego na miniony poniedziałek zwołana została nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Podczas posiedzenia radni zatwierdzili przesunięcia budżetowe, które umożliwiły ogłoszenie przetargu na drugi odcinek.

Oszczędności i przesunięcia

Gdzie znaleziono fundusze? - Jedne zadania udało się dokończyć lub są na finiszu. Tutaj powstały pewne oszczędności. Innych inwestycji na ten moment nie możemy wykonać albo zostaną zrealizowane z poślizgiem - opowiada Marian Wielgosik. Do takowych należy zaliczyć planowaną budowę dróg w Kuźni i Nowolipsku oraz remont ulicy Łąkowej w Choczu.