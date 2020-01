Blisko 120 osób szalało na parkiecie podczas balu zorganizowanego przez Rady Rodziców Przedszkola i Zespołu Szkół Publicznych w Kowalewie

Karnawał to czas zabawy, tanecznego szaleństwa i radości. Świadkami tego wszystkiego byliśmy w sali wiejskiej w Kowalewie. Gościom dopisywały humory, a parkiet grzał się do czerwoności. O odpowiednią atmosferę dbał zespół Trans, który serwował najnowsze przeboje i niezapomniane hity polskiej i światowej muzyki rozrywkowej. To był wyjątkowy bal! A otworzyli go: przewodnicząca Rady Rodziców Przedszkola Aldona Marciniak, przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Publicznych Maciej Andrzejczak oraz wicedyrektor szkoły Aldona Jańczak.

Aldona Marciniak i Maciej Andrzejczak wręczyli podziękowania sponsorom obecnym na balu. W sumie imprezę wsparło bardzo wiele osób i firm. Pomogli: Lider SJ Jan Bandosz, Ryszard Szwajkowski; sklep odzieżowy „Kubuś kids” Małgorzata Tuzimek; Salon Fryzjerski Barbara Rusinek; Zumba Ewa Bodys; P.P.H.U Baltona Robert Marciniak; Kotły Mocek; Lips&Lashes stylizacja rzęs Agata Rzepczyk;, Salon Fryzjerski „Edyta” – Edyta Wojtczak-Szybiak; BB Stolarstwo – Boguś Przybylski; Catering – Gastronomia Paulina Wolińska; Agencja interaktywna „Mysz” – Szymon Mofina; Krystian Klak; sklep z bielizną „Beba”; Anita Szczepaniak; Jolanta Korzeniewska; Zofia i Dariusz Ferencowie; Cecylia i Jan Zdunkowie; Emilia i Piotr Olszakowie; Lidia i Mariusz Derbichowie; Jan Vogt; Magdalena Ignaszak – Biuro Rachunkowe; Małgorzata i Krzysztof Kołkowiczowie; Agata i Jarosław Orłowscy; firma Sekom; Maria i Adam Nowaccy; OSM Kowalew-Dobrzyca; Maciej Ładziński; sklep odzieżowy Sawpol Pleszew; Dariusz Dryjański; Beata Mofina; Łukasz Majewski; Ewelina Dera Medica; Rafał Grobelny – kotlarstwo; Piotr Grabowski; Justyna i Artur Penkala; Park Wodny „Planty”; Maciej Janowicz – Taxi Maciej; Bistro Esencja Smaku; „Drewko”; skład opału Leśniewski; Durscy - skład opału; Zych – skład opału; „Gosia” fryzjer mobilny; Grażyna Jezierska; Firma Polograficzno-Reklamowa „Alphagraf”, Ryszard Andersz; „Domer”; Car-Serwis; AGMA Maciej Kaźmierczak.