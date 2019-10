Biesiadowali z pyrą w roli głównej

Co prawda pogoda nie pozwoliła na to, by Festiwal Wielkopolskiej Pyry odbył się na świeżym powietrzu, ale w sali Wiejskiego Domu Kultury w Brzeziu bawiono się w niedzielne popołudnie doskonale.

Najważniejsze tego dnia były oczywiście dania z ziemniaków przygotowane przez panie z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Pleszew. Były więc, m.in. placki ziemniaczane, zapiekanki czy ziemniaczana babka. Nie zabrakło występów kapeli ,,Pleszewioki" i dzieci z przedszkola w Brzeziu, które krótkim programem artystycznym powitały jesień. Były też konkurencje z nagrodami, choćby zbieranie do worka jak największej liczby pyrek czy konkurs na najdłuższą ziemniaczaną obierkę. polecane: Kolejne niedziele bez handlu. Od stycznia zaostrzenie przepisów. Wideo