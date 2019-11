Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Pleszewie pełni zadania biblioteki powiatowej i w ramach realizacji swoich zadań od lat organizuje szkolenia dla bibliotekarzy z terenu powiatu pleszewskiego. Dzięki opracowaniu specjalnego projektu szkoleniowego pod nazwą „Nowe kompetencje – nowe możliwości” pozyskano środki finansowe w wysokości 15.820 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na organizację cyklu profesjonalnych szkoleń z zakresu wzmacniania kompetencji osobistych i rozwoju umiejętności zawodowych.

Bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach dotyczących profesjonalnej obsługi klienta biblioteki, komunikacji w zespole pracowniczym czy warsztatach dotyczących wystąpień publicznych i budowania skutecznego przekazu medialnego. Do współpracy zaproszono uznanych trenerów, coachów specjalizujących się w ww zagadnieniach – Maję Brankę, Agnieszkę Szelągowską czy Agnieszkę Wołyńską.



Podnosząc swoje kompetencje zawodowe pracownicy bibliotek uczestniczyli w zajęciach dotyczących budowania strategii marketingowej instytucji kultury, w tym wykorzystywania do tego celu nowych technologii. Część szkoleń poświęcono organizacji zajęć na rzecz promocji literatury i czytelnictwa. Przeprowadzono trzy warsztaty, których głównym tematem była młodzież – badanie jej potrzeb oraz budowanie oferty biblioteki dla tej grupy wiekowej. Zorganizowano również warsztaty, podczas których zaprezentowane zostały sprawdzone pomysły na działania angażujące młode osoby do pogłębiania wiedzy na temat swojego regionu tj. opracowanie gry planszowej czy organizowanie gry miejskiej.



Jedno ze szkoleń poświęcone zostało bezpłatnym narzędziom dostępnym w Internecie, dzięki którym można stworzyć atrakcyjne materiały promocyjne biblioteki i prowadzić ciekawe zajęcia z czytelnikami.



Cykl szkoleń oraz wizyta studyjna w bibliotekach w Kościanie i Śremie zainspirowały pracowników biblioteka do rozszerzenia oferty bibliotek o nowe ciekawe działania, które uwzględniono w planach działalności placówek na 2020 rok.

