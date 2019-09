Biblioteka przystąpiła do projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek” realizowanego przez Instytut Książki. Wyprawki czytelnicze już czekają!

Co zrobić, aby je otrzymać? Wystarczy zostać czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrzycy. Na wyprawkę składają się: książka „Pierwsze czytanki dla…”, Karta Małego Czytelnika służąca do zbierania bibliotecznych naklejek oraz prezent dla rodziców, broszura „Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki”. Wyprawki można otrzymać również w filiach bibliotecznych w Koźmińcu i Sośnicy. - Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”, wszak miłość do książek jest prezentem na całe życie - przekonuje Agnieszka Szymkowiak z dobrzyckiej biblioteki.

Kupiona za 75 funtów, dziś może być warta milion dolarów. Miniaturka Faberge na aukcji w Anglii