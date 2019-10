„Białe Soboty” wszędzie cieszą się dużym powodzeniem wśród pacjentów. Czy uda się zorganizować taki dzień w chockim ośrodku zdrowia?

Przykłady można mnożyć. „Białe Soboty” wszędzie cieszą się dużym powodzeniem wśród pacjentów. Czy jest możliwość zorganizowania takiej akcji w chockiej przychodni? - Mieszkańcy naszej gminy narzekają na funkcjonowanie gminnej służby zdrowia. Nie jest to nowy problem, ten temat co jakiś czas powraca. Chodzi m.in. o brak specjalistów i krótkie godziny przyjmowania pacjentów - mówi radna Iwona Czajczyńska.

W kaliskiej przychodni „Puls” już godzinę przed rozpoczęciem akcji tworzyły się kolejki chętnych do badań. Popularnością cieszyło się zwłaszcza USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych. Głównym celem badania jest ocena obecności zwężeń tętnic, które są związane z podwyższonym ryzykiem udaru mózgu. Zwężenie jest najczęściej wywołane obecnością blaszki miażdżycowej. Jego wczesne wykrycie pozwala na wdrożenie odpowiedniego leczenia mającego na celu poprawę przepływu krwi oraz zmniejszenie ryzyka udaru mózgu.

W pleszewskim szpitalu „Biała Sobota” jest organizowana każdego roku z okazji Światowego Dnia Zdrowia. Lista osób zarejestrowanych - blisko 200, wykonanych badań - 400, liczba porad i konsultacji - 220 - to tylko statystyki tegorocznej edycji. Osoby, które mają problem z układem krążenia, mogły wykonać badanie EKG. Pani dietetyk udzielała porad dotyczących zdrowej diety. Ratownicy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego uczyli udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

- Mieszkańcy pytali mnie, czy byłaby możliwość wprowadzenia w naszej przychodni „Białych Sobót”. Ludzie, którzy w tygodniu pracują mogliby wykonać wtedy bezpłatne badania, takie jak EKG, pomiary cukru, ciśnienia, badania słuchu oraz wzroku. Taka akcja dałaby możliwość konsultacji z lekarzem. „Białych Sobót” mogłoby być kilka w roku - opowiada członek Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i kieruje swoje zapytanie do burmistrza Mariana Wielgosika. Co na to gospodarz gminy? - Musimy pamiętać, że realizacja tzw. „Białych Sobót” wiąże się m.in. z pozyskaniem personelu medycznego. Prowadziłem rozmowy w tym zakresie już w latach poprzednich, obecnie również jestem w trakcie pertraktacji - podkreśla.

Czas pokaże, czy uda się zorganizować w chockim ośrodku zdrowia „Białą Sobotę”.