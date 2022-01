Bez większych ekscesów w sylwestrową noc. Policjanci odnotowali tylko kilka interwencji

Kilka interwencji i mandaty

Pożary i awaria przyłącza energetycznego

Przypomnijmy również, że w sylwestrową noc interweniowali także strażacy. Kwadrans po północy, 1 stycznia 2022 roku, w Kucharach doszło do pożaru słomy, z którym uporali się ochotnicy z miejscowej jednostki. Tuż przed 6.30 strażacy zostali zadysponowali do miejscowości Karsy, gdzie doszło do pożaru poddasza w budynku wielorodzinnym. - Strażacy zabezpieczeni w aparaty ODO zlokalizowali pożar i podali jeden prąd wody, następnie pomieszczenie przewietrzono oraz sprawdzono kamerą termowizyjną - relacjonują druhowie z Gołuchowa. Wieczorem dyspozytor Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Pleszewie otrzymał zgłoszenie o awarii przyłącza energetycznego do budynku mieszkalnego. Do Brudzewka zadysponowano dwa zastępy straży pożarnej. - Zgłoszenia dokonali sąsiedzi, którzy zauważyli iskrzenie i w trosce o mieszkankę powiadomili służby. Działania polegały na wykluczeniu możliwości porażenia prądem oraz powstania pożaru, a także na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca działań - opowiadają druhowie z Chocza. Zagrożenie usunęło przybyłe na miejsce pogotowie energetyczne.