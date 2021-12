Bez karpia, ale z Mikołajem na wielbłądzie, czyli święta nad Morzem Śródziemnym. Jak Boże Narodzenie spędzają Polacy mieszkający w Tunezji?

Z każdym rokiem w Tunezji możemy zaobserwować coraz więcej świątecznych akcentów. Na ulicach czy plażach spotkamy Mikołajów jadących na wielbłądach. Nikogo już nie dziwią jarmarki bożonarodzeniowe. W wielu domach stoją choinki. Są światełka, bałwanki, nawet w miejscowych klubach młodzież świętuje mikołajki. - W tym roku to już był prawdziwy boom. Dzieci szaleją na punkcie świąt, dorosłym również ten komercyjny aspekt bardzo się podoba. Miejscowe influencerki na Instagramie prowadzą swoiste wyścigi, która ma piękniej udekorowany dom - opowiada Zuzanna Ayachi (z domu Woźniak), pleszewianka, która do Tunezji wyjechała 10 lat temu i obecnie pracuje w polskiej ambasadzie, jest również kierownikiem polskiej szkoły w Tunisie.

Święta w muzułmańskim kraju

- Komercyjny aspekt przypadł im do gustu, a jeśli ktoś zwróci im uwagę, że obchodzą narodziny Chrystusa, to mówią, że to wszystko nie jest z okazji Bożego Narodzenia, tylko w ten sposób świętują zakończenie starego i przyjście nowego roku. Dla nich to nie są Christmas tylko X-mas - opowiada pleszewianka.

Tunezyjczycy tworzą własne ozdoby świąteczne. Na choince można zawiesić maskotkę wielbłąda z czapką Mikołaja. Coraz większą popularnością cieszą się kominki. Są skarpety na prezenty. W domach, w których występują silne wpływy francuskie 25 grudnia organizowane są uroczyste kolacje. Rodziny czy znajomi wymieniają się prezentami. To dla nich okazja do spotkania, zjedzenia czegoś innego niż na co dzień. Dla dzieci okres świąt to czas ferii zimowych. Dorośli w tych dniach chodzą do pracy. - Mieszkam w Tunisie. W stolicy kraju jest bardzo dużo cudzoziemców. Te osoby mają w tym czasie wolne. Ja, jako pracownik polskich instytucji również, ale mój mąż Aziz już normalnie pracuje - mówi kierownik polskiej szkoły w Tunezji.