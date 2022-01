Będzie niebezpiecznie! Kolejne ostrzeżenie IMGW. Może wiać z prędkością ponad 100 km/h

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie o silnym wietrze dla całego kraju

Synoptycy prognozują wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 100 km/h, w drugiej części nocy i nad ranem lokalnie osiągającego w porywach do 115 km/h. Powieje z zachodu i północnego zachodu. Miejscami możliwe są burze. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje od soboty, 29 stycznia 2022 roku, od godziny 17 do niedzieli do godziny 18. W związku z dynamicznymi warunkami pogodowymi, ostrzeżenie może ulec zmianie. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 90%.