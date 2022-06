Bartas Szymoniak otrzymał tytuł Ambasadora Zajezdni Kultury w Pleszewie!

Na taki tytuł trzeba sobie zasłużyć! Ambasadorem Zajezdni Kultury nie może zostać każdy. Pierwszym laureatem tej wyjątkowej nagrody został Maciej Gołyźniak. Teraz do grona ambasadorów dołączył kolejny artysta. Tytuł Ambasadora Zajezdni Kultury otrzymał tym razem Bartas Szymoniak. Wyjątkową statuetkę wokalista odebrał z rąk Burmistrza Pleszewa Arkadiusza Ptaka oraz dyrektora Zajezdni Kultury Przemysława Marciniaka.

- Zaszczyt i zobowiązanie! Z rąk Arkadiusza Ptaka, burmistrz Miasta i Gminy Pleszew oraz dyrektora Zajezdnia Kultury Przemysława Marciniaka, otrzymałem tytuł ambasadora tego wyjątkowego miejsca. Ogromnie dziękuję za to wyróżnienie! To właśnie tutaj powstały przepiękne zdjęcia klipu do " Wojownika z miłości" i w 2020 r. rozpoczęliśmy współpracę, która cały czas trwa i przynosi wspaniałe efekty. Cieszę się, że zarówno Zajezdnia jak i Kompaktowy Pleszew będą promować singiel " Kochać naprawdę" i wspierać nas przed Opolskimi Premierami. Mam w sercu moje rodzinne strony, to miasto i to miejsce, które uważam za unikatowe w skali całego kraju. Jeszcze raz dziękuję - podkreśla Bartas Szymoniak