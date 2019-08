Psiak ma około 3 lat. Jest spokojny i bardzo ładny. Jak relacjonują wolontariusze z pleszewskiego azylu, Baksiu kuli się na widok podniesionej ręki ale kiedy się przekona, że człowiek ma dobre intencje, tuli się i bardzo chce być głaskany. Gdy czuje zagrożenie, ucieka do kojca. Potrzebuje dobrego domu, który pozwoli mu zapomnieć o tym, co go spotkało.

Kontakt: 697411680, SMS lub wiadomość prywatna na messengerze wolontariuszy