Atrakcje w Pleszewie i powiecie pleszewskim. Co warto zobaczyć? Oto najciekawsze atrakcje turystyczne. Zobacz zdjęcia i opisy

Co zwiedzić w Pleszewie i okolicy?

Cudze chwalicie, swego nie znacie. To popularne powiedzenie można również odnieść do wielu miejsc wartych odwiedzenia na ziemi pleszewskiej. W galerii prezentujemy budowle (tudzież zespoły powiązanych ze sobą zabytkowych obiektów) i atrakcje przyrodnicze oraz turystyczne, na które szczególnie warto zwrócić uwagę w Pleszewie i bliskiej okolicy. Opisy znajdują się pod zdjęciami. Liczymy, że nasz przewodnik zachęci Państwa do odwiedzenia polecanych miejsc. Poniżej wykaz prezentowanych atrakcji - znajdują się przy nich odnośniki do galerii, które najwygodniej otwierać w nowej karcie.