ARiMR rozpoczęła wypłacanie zaliczek dopłat bezpośrednich oraz płatności obszarowych PROW. Na konta rolników trafiły już blisko 4 mld zł

Do 29 października ARiMR zrealizowała blisko 1,2 mln przelewów na kwotę 3 974 mln zł. Do 700 tys. rolników trafiło prawie 3,1 mld zł w ramach zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich, a blisko 500 tys. rolników otrzymało ponad 900 mln zł w ramach zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW.

Pula środków przeznaczonych w tym roku na dopłaty bezpośrednie wynosi ok. 15 mld zł. O płatności te ubiega się ponad 1,3 mln rolników. Z kolei maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskuje ok. 975 tys. rolników.

Tarnowscy policjanci udaremnili ustawkę w Wojniczu