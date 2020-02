Anna Wyszkoni w ramach trasy "Czułość proszę" zaśpiewa w Pleszewie

Trasa "Czułość proszę" startuje 14 lutego we Wrocławiu i potrwa do maja. Druga część jest zaplanowana na jesień 2020 r. Najnowsza płyta w dorobku wokalistki to "Jestem tu nowa". Pochodzący z niej utwór "Nie chcę cię obchodzić" zdobył tytuł przeboju lata 2017 radia RMF FM i telewizji Polsat. Oprócz niego płytę promowały piosenki: "Oszukać los", "Mimochodem", "Zanim to powiem" i "Do góry nogami". Album uzyskał status platynowej płyty. Poprzednie płyty, "Pan i pani" oraz "Życie jest w porządku", osiągnęły nakład podwójnie platynowy. W 2021 roku Anna Wyszkoni będzie obchodziła 25-lecie pracy artystycznej.

Na portalu KupBilecik.pl ruszyła internetowa sprzedaż biletów na koncert Anny Wyszkoni, która w Pleszewie wystąpi 28 marca.

Bilety na razie można kupić na portalu KupBilecik.pl, a od 29 stycznia ruszy sprzedaż stacjonarna, która będzie odbywała się w Parku Wodnym Planty w Pleszewie oraz JOK Jarocin.