Andrzej Grzyb jedynką PSL w wyborach parlamentarnych w naszym okręgu

Andrzej Grzyb do niedawna sprawował mandat europosła, ale w tegorocznych wyborach nie udało mu się uzyskać reelekcji. Przypomnijmy, że PSL wystawiał w wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatów na wspólnych listach m. in. z PO, Nowoczesną czy Zielonymi w ramach Koalicji Europejskiej. Grzyb startował wówczas z trzeciego miejsca i przegrał z dwoma byłymi premierami - Ewą Kopacz i Leszkiem Millerem. W październikowych wyborach na ludowcy wystartują pod szyldem PSL-Koalicja Polska, a na ich listach znajdą się także przedstawiciele Kukiz'15.