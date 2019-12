Mikołajkowa biesiada w hali sportowo-widowiskowej sprawiła, że wokół zapachniało świętami

Mikołajkowa biesiada przyciągnęła do hali sportowo-widowiskowej wiele dzieci, rodziców i dziadków. Organizatorzy - pleszewska Trójka oraz NLO, zadbali o to, by w to niedzielne, przedświąteczne popołudnie każdy znalazł coś dla siebie.