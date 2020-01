Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy: nowe źródło finansowania inicjatyw obywatelskich

Akcja "Mikołaje biznesu" nabiera rozpędu!

Podopieczni wielkopolskich domów dziecka wyjadą na ferie do Zakopanego. „Mikołaje biznesu” to druga odsłona przedsięwzięcia „Głosu Wielkopolskiego” we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom „Tak Po Prostu” oraz z udziałem sponsorów dziecięcych marzeń.