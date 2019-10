AGROMARSZ z przyjazną energią już po raz ósmy

Podczas targów będzie miała miejsce przeprowadzona przez strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pleszewie inauguracja programu „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Strażacy przedstawią odwiedzającym zasady bezpiecznego postępowania podczas prac w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych i hodowlanych, sposoby zabezpieczania mieszkań i budynków gospodarczych przed pożarem, jak również zagrożenia związane z emisją tlenku węgla.

W sposób szczególny zapraszamy wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z paleniem w piecu centralnego ogrzewania. Od godz. 10.30 obok pawilonu nr 16 odbywać się będą pokazy ekonomicznego (bez dymu i uciążliwego zapachu) palenia w piecu. Natomiast do małego biurowca mieszczącego się na terenie wystawowym zapraszamy wszystkich zainteresowanych na szkolenie: „Susza – zapobieganie i niwelowanie skutków. Formy wsparcia z ARiMR”. Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przedstawią możliwości uzyskania wsparcia na budowę urządzeń nawadniających - zachęca WODR Poznań, organizator targów.