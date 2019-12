Afrykański pomór świń dotarł do Wielkopolski. Chorobę stwierdzono u padłego dzika w gminie Wolsztyn. Zostanie utworzona czerwona strefa

Wystąpienie ASF u świń w gospodarstwie (ognisko ASF) wiąże się z koniecznością podjęcia przez Inspekcję Weterynaryjną stanowczych działań celem jak najszybszej likwidacji tego ogniska oraz prowadzenia działań mających na celu ustalenie źródła choroby oraz czy nie doszło do przeniesienia choroby do innych gospodarstw. To oznacza, że wszystkie świnie w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF muszą zostać niezwłocznie zabite, a ich zwłoki zniszczone. Likwidacji podlegają również produkty pozyskane od świń, wszelkie przedmioty i substancje (w tym pasze), które mogły zostać skażone wirusem, a nie mogą zostać odkażone. Gospodarstwo, podlega oczyszczaniu i dezynfekcji przy użyciu odpowiednich preparatów biobójczych, które wykazują działanie unieszkodliwiające w stosunku do ASF.

Martwego dzika znaleziono w ubiegły piątek podczas poszukiwań zarządzonych przez powiatowy sztab kryzysowy w Wolsztynie. Został postrzelony, jednak myśliwemu nie udało się go zlokalizować. Zwierzę bowiem przeszło jeszcze jakąś odległość, a potem padło. Próbka trafiła do laboratorium w Poznaniu, jednak z powodu wątpliwości, czy mamy do czynienia rzeczywiście ASF, trafiła do Puław.

Po zakończeniu wszelkich niezbędnych czynności musi minąć odpowiednio długi okres, zanim w gospodarstwie ponownie będą mogły być umieszczone pierwsze świnie (co najmniej 40 dni od dnia zakończenia oczyszczania i dezynfekcji). Wokół ogniska wirusa wyznacza się obszar zapowietrzony (o promieniu co najmniej 3 km) i obszar zagrożony (sięgający co najmniej 7 km poza obszar zapowietrzony), gdzie obowiązują stosowne nakazy, zakazy i ograniczenia połączone z nadzorem nad stanem zdrowia świń.

W obrębie strefy czerwonej przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni jest możliwa po wystawieniu przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia oraz uzyskaniu decyzji powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczenie świń. Po uzyskaniu dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy, nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem muszą być zbadane przez urzędowego lekarza weterynarii. Istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub przeznaczonym na targ; miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym ograniczeniami. Takie przemieszczenie jest możliwe po uzyskaniu pozwolenia powiatowego lekarza weterynarii (należy wcześniej złożyć do niego wniosek o wydanie pozwolenia).