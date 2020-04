9. wystawa dobrzyckiej biblioteki z cyklu "Mam pasję". Tym razem wirtualnie możemy podziwiać fotografie Przemysława Glinkowskiego

Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego, tym razem ekspozycję można obejrzeć tylko wirtualnie. Pan Przemysław jestem informatykiem. Mieszka i pracuje w Dobrzycy. Fotografuje od dwóch lat. - Na początku tej przygody aparat był dla niego dodatkiem do spacerów lub czasu który spędzał na wędkowaniu. W tej chwili to pasja, która pozwala mu zachować sprawność i kondycję, odskocznia od pracy, czas na relaks i uważne przyglądanie się otaczającemu światu i ludziom - opisuje bohatera wystawy Ewa Balcer, kierownik dobrzyckiej biblioteki.

Przemysław Glinkowski należy do klubu „Lokalni Pstrykacze PPL” , który prężnie działa przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Pleszewie i zrzesza osoby, które połączyła miłość do fotografii. Dzięki przynależności do Klubu może wspólnie z innymi pasjonatami wymieniać doświadczenia, dzielić się wiadomościami z branży, brać udział w zajęciach w plenerze czy lokalnych wydarzeniach. - Najbardziej lubi fotografię krajobrazową i portretową, uwielbia wracać do obrazów z miejsc, które udało mu się zobaczyć - podkreśla Ewa Balcer.