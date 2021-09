82. rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego. W Poznaniu uczczono pamięć pochodzącego z gminy Dobrzyca kpt. Czesława Mocka

Nauczyciel

Czesław Mocek urodził się 2 czerwca 1917 roku w Koźmińcu w powiecie pleszewskim, w rodzinie chłopskiej. Jako syn niezamożnego gospodarza postanowił wybrać zawód nauczyciela i wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Krotoszynie. Po jego ukończeniu i powrocie do rodzinnego Koźmińca podjął pracę jako nauczyciel w szkole podstawowej w Borzęciczkach. Jednocześnie zaangażował się w działalność w Polskim Związku Zachodnim – organizacji o charakterze patriotycznym. Pod koniec sierpnia 1939 roku został zmobilizowany do 70. pułku piechoty wchodzącego w skład Armii „Poznań”, a po przegranej kampanii wrześniowej uniknął niewoli i powrócił w rodzinne strony. Za swoją przedwojenną działalność patriotyczną musiał ukrywać się przed poszukującymi go władzami niemieckimi. Nie przeszkodziło mu to jednak w rozpoczęciu działalności w konspiracji – najpierw w Tajnej Organizacji Wojskowej, później w Związku Walki Zbrojnej. Ostatecznie na początku 1942 roku związał się z Armią Krajową, w ramach której zorganizował oddział partyzancki w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego, znany jako „oddział Spirytusa”. Był on odpowiedzialny za gromadzenie żywności i sprzętu wojskowego w leśnych kryjówkach, pochodzącego w głównej mierze z zrzutów alianckich dla partyzantów. Oddział zajmował się również działalnością sabotażowo-dywersyjną, zwłaszcza przeciwko niemieckim formacjom policyjnym czy urzędom władz okupacyjnych, a także przeprowadzał szkolenia i ćwiczenia dla lokalnych siatek konspiracyjnych.